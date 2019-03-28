Внезапные спонсоры Ляшко: ясновидящая, студентка и люди Ригованова

"Радикальная партия" в прошлом году получила рекордные взносы от физических лиц.

В четвертом квартале общий бюджет политсилы составлял более 66 миллионов гривен, из которых около 80% – частные взносы, сообщает движение "Честно".

В течение 2016-2017 годов доля частного финансирования партии Олега Ляшко составляла всего 2%, но в IV квартале 2018 года количество физлиц, профинансировавших партию, значительно выросло.

От физических лиц в прошлом году "радикалы" получили 52 миллиона гривен, что в 50 раз больше, чем совокупно за 2,5 года до этого.

Деньги массово начали поступать в октябре, а их количество к концу года постоянно росло.

От разных людей в один и тот же день начислялись одинаковые суммы. К примеру, 10 декабря десять человек из Запорожья перечислили по 99 тысяч, а 10 октября сторонники партии 34 раза прислали по 14 тысяч гривен.

По банковским правилам, если сумма перевода превышает 15 тысяч гривен, то в банке должны идентифицировать личность, которая делает взнос, и скопировать документы человека. Если же взнос меньше – этого делать не нужно.

Суммы, которые доноры переводили на счет партии, обычно повторяются. Так, 49500 перечисляли 52 раза, 65 раз отдавали по 99 тысяч, 137 раз перечисляли по 100 тысяч гривен, а еще 50 раз по 14 тысяч гривен.

Нардеп Сергей Рыбалка 22 декабря десять раз перечислил партии по 49 тысяч гривен.

Доноры, с которыми удалось связаться Движению "Честно", подтвердили, что переводили "Радикальной партии" деньги. Однако не все жертвователи могли себе позволить отдать такие суммы.

Среди доноров партии Ляшко есть нардепы, чиновники, руководители областных и районных ячеек политсилы, госслужащие, преподаватели университетов и даже гадалка.

Например, жительница Вишневого Киевской области, Наталья Эристави, которая позиционирует себя как "ясновидящая с деда-прадеда, белый маг: денежная магия, любовная магия, снятие деструктивных программ", отдала партии Олега Ляшко 118 тысяч гривен.

Почти 50 тысяч гривен дал руководитель кировоградской школы-интерната I-III ступеней, лицея "Сокол" Сергей Сторчаус. Такие вложения Сторчаус подтверждает и объясняет личными предпочтениями.

Его сын Виталий Сторчаус, который работает заведующим сектором по вопросам архивного дела районного совета Кропивницкого, передал Ляшко еще 40 тысяч гривен. В 2017 году он задекларировал всего 117 тысяч гривен зарплаты.

Студентка Наталья Соколик, которая еще в октябре прошлого года искала работу секретаря с зарплатой в 10 тысяч гривен, в декабре перечислила "Радикальной партии" 99 тысяч гривен. Позже 49 тысяч ей вернули. До октября девушка работала кассиром торгового зала на заправке.

"Да, я перечисляла 50 тысяч. А может и 99, точно не помню, надо пересмотреть квитанции", – сказала Соколик и объяснила, что финансировала "Радикальную партию", потому что "ей это нравится".

Ассистент кафедры публичного права Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Андрей Худик проспонсировал "Радикальную партию" на 85 тысяч гривен. В 2017 году он заработал 150 тысяч гривен, а в 2018-м получил 11 193 зарплаты от "Радикальной партии", если верить финансовому отчету партии.

Худик подтвердил, что перечислил политсиле около 50 тысяч, также деньги слал его брат.

Инспектор по контролю за обеспечением учебного процесса в Киевском национальном экономическом университете Татьяна Балковая профинансировала партию Ляшко на 100 тысяч гривен.

Почти 50 тысяч гривен на партию пожертвовала заместитель редактора районной газеты "Тальнивщины" Наталья Симбирёва, а бывшая директор дома культуры в городе Полонное Хмельницкой области Лариса Кучерова вложила в радикалов 98 тысяч гривен.

Деньги на "Радикальную партию" перечислила также доверенное лицо кандидата в президенты Руслана Ригованова. Предприниматель Олеся Белецкая из Горишних плавнив подтвердила, что она дала на партию Ляшко порядка 100 тысяч гривен и одновременно является доверенным лицом другого кандидата.

Еще одна доверенное лицо Ригованова – Андрей Шлагин из города Днепр – профинансировал политсилу Ляшко еще на 149 тысяч гривен.

Более половины доверенных лиц Ригованова в Ивано-Франковской – из команды Олега Ляшко или являются сторонниками "радикала".

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