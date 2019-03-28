Лукашенко поувольнял чиновников из-за "обосранных коров"

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 марта подписал указы об освобождении от должности Министра сельского хозяйства и продовольствия и еще 2 чиновников Беларуси.

Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

"Михаил Русый освобожден от должности заместителя премьер-министра Беларуси", - говорится в сообщении.

Также по указу Лукашенко "Владимир Доманевский освобожден от должности председателя Могилевского областного исполнительного комитета".

В отставку также отправили Министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонида Зайца.

"На помощника Президента - инспектора по Могилевской области Геннадия Лавренкова возложено исполнение обязанностей председателя Шкловского районного исполнительного комитета", - сообщили в ведомстве президента.

Чиновников отправили в отставку после визита Лукашенко 26 марта в Могилевскую область.

Президенту Беларуси не понравились условия в каких содержали коров в агрохолдинге "Купаловская".

В частности, он сравнил коровник с "Освенцимом" и употребляя нетипичную для президентской должности лексику.

По итогам посещения холдинга Лукашенко отстранил от должности председателя Могилевского облисполкома Доманевского, представителя президента в Могилевской области Лавренкова понизили в должности. Также заменили главу агрохолдинга.