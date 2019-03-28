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В Киеве 2 дня будут перекрывать центр из-за полумарафона

Четверг, 28 марта 2019, 09:37

6-7 апреля в Киеве на ряде улиц запретят движение транспорта из-за проведения 9-го Киевского международного полумарафона.

Об этом сообщает сайт Киевской администрации.

В связи с монтажом и демонтажем конструкций с 5:00 6 апреля до 22:00 7 апреля движение транспорта запретят на Контрактовой площади, улице Межигорской (от Контрактовой площади до улицы Спасской), улице Григория Сковороды (от Контрактовой площади до улицы Волошской), улице Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до улицы Андреевской).

7 апреля с 8:00 до 14:40 движение перекроют по маршруту забегов.

На 21 км: Контрактовая площадь – улица Петра Сагайдачного – улица Игоревская – улица Набережно-Крещатицкая – Набережное шоссе – Гаванский мост – улица Набережно-Рыбальская – Северный мост (реверсивное движение в полосе встречного транспорта) – улица Трухановская – Парковый мост.

На 10 км: Контрактовая площадь – улица Петра Сагайдачного – эстакада с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкую – улица Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – улица Набережно-Рыбальская – Гаванский мост – улица Набережно-Крещатицкая – улица Игоревская – улица Петра Сагайдачного – Контрактовая площадь.

Полиция и патрульные должны обеспечить публичную безопасность и порядок во время мероприятий, а также сопровождение участников по определенным маршрутам.

Во время полумарафона будут дежурить бригады экстренной медпомощи и пожарно-спасательной техники.

Украинская правда
Темы: Киевдорогитранспорт
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