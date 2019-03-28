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Вместо угля в Румынию пытались вывезти в мешках более 160 тысяч пачек сигарет

Четверг, 28 марта 2019, 09:45

Контрабандисты пытались вывезти через украинскую границу в Румынию крупную партию табачных изделий на более, чем шесть миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что 27 марта две фуры "Вольво" с разницей в несколько часов были задержаны в пункте "Порубное" пограничниками Западного регионального управления ГПСУ вместе с представителями таможни и СБУ в Черновицкой области.

 
фото ГПСУ
 
фото ГПСУ

Сообщается, что пограничники заранее получили информацию о возможной контрабандной перевозке сигарет.

 
фото ГПСУ
 
фото ГПСУ

"По документам водители автомобилей, наши соотечественники, везли уголь из твердолиственных пород древесины. Однако во время углубленного осмотра грузовиков, межведомственной группой среди грузов, с помощью металлических щупов, обнаружены сотни ящиков с табачными изделиями", - говорится в сообщении.

 
фото ГПСУ

По данным Госпогранслужбы, всего в фуры "упаковали" почти 161 тысячу пачек сигарет различных марок.

Сообщается, что стоимость курева достигает более 6 млн гривен.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаконтрабандаРумыния
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