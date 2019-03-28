Взрывы в Кропивницком: 4 травмированных, почти 20 авто сгорело

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Четверг, 28 марта 2019, 11:08

В результате пожара на газовой автозаправке в Кропивницком были травмированы четыре человека, из них 2 сотрудников ГСЧС, пожар также уничтожил 8 легковых и 10 грузовых автомобилей.

Об этом 28 марта сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что во время тушения пожара произошло 7 взрывов различной мощности, в результате чего было уничтожено 8 легковых автомобилей, 10 грузовых автомобилей, три металлических вагончики общей площадью 16 м.кв.

 

Спасателям удалось в 20:55 локализовать пожар, а в 22:45 - ликвидировать.

"В результате пожара травмированы 4 человека (из них 2 сотрудников ГСЧС), которые сейчас находятся в Кировоградской областной больнице", - сообщили в ведомстве.

 

Речь идет о начальнике караула 1 ДПРЧ 1 ДПРЗ Кропивницкого, старшем помощнике начальника дежурной смены по вопросам оперативного реагирования ОКЦ управления и двух граждан 1960 и 1977 года рождения.

 

Пожарным удалось спасти рядом расположенную автогазозаправочную станцию, где было около 20 единиц автотранспорта, 5 рядом расположенных частных жилых домов и трансформаторную подстанцию.

Пожар тушили 85 человек личного состава ГСЧС и 19 единиц техники.

 

Сейчас выясняются причины пожара.

По предварительным данным, произошло возгорание трех цистерн с газозаправочным оборудованием.

 

Напомним:

  • 27 марта в Кропивницком произошли взрывы на газовой автозаправке. В связи с этим часть города отключили от электроснабжения.
  • Один из пострадавших - водитель газовоза в тяжелом состоянии в реанимации.

Украинская правда

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Темы: пожар ГСЧС авто


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