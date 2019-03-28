Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Взрывы в Кропивницком: 4 травмированных, почти 20 авто сгорело

Четверг, 28 марта 2019, 10:08

В результате пожара на газовой автозаправке в Кропивницком были травмированы четыре человека, из них 2 сотрудников ГСЧС, пожар также уничтожил 8 легковых и 10 грузовых автомобилей.

Об этом 28 марта сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что во время тушения пожара произошло 7 взрывов различной мощности, в результате чего было уничтожено 8 легковых автомобилей, 10 грузовых автомобилей, три металлических вагончики общей площадью 16 м.кв.

 

Спасателям удалось в 20:55 локализовать пожар, а в 22:45 - ликвидировать.

"В результате пожара травмированы 4 человека (из них 2 сотрудников ГСЧС), которые сейчас находятся в Кировоградской областной больнице", - сообщили в ведомстве.

 

Речь идет о начальнике караула 1 ДПРЧ 1 ДПРЗ Кропивницкого, старшем помощнике начальника дежурной смены по вопросам оперативного реагирования ОКЦ управления и двух граждан 1960 и 1977 года рождения.

 

Пожарным удалось спасти рядом расположенную автогазозаправочную станцию, где было около 20 единиц автотранспорта, 5 рядом расположенных частных жилых домов и трансформаторную подстанцию.

Пожар тушили 85 человек личного состава ГСЧС и 19 единиц техники.

 

Сейчас выясняются причины пожара.

По предварительным данным, произошло возгорание трех цистерн с газозаправочным оборудованием.

 

Напомним:

  • 27 марта в Кропивницком произошли взрывы на газовой автозаправке. В связи с этим часть города отключили от электроснабжения.
  • Один из пострадавших - водитель газовоза в тяжелом состоянии в реанимации.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: пожарГСЧСавто
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
пожар
Россияне ударили по Запорожью: попали в объект инфраструктуры
В оккупированной Макеевке большой пожар − горит нефтебаза
В Великом Новгороде в России загорелась ТЭЦ
Последние новости
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
20:44
Второй раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
Все новости...
Реклама: