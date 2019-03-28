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Синоптик предупредила о гололедице и морозе

Четверг, 28 марта 2019, 10:06

Ночью 29 марта ожидается небольшой мороз, утром на дорогах гололедица, но днем ​​будет тепло.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Начинаю прогноз погоды из обращения к водителям. Весна освободила дороги от снега и каши, все расслабились, обрадовались, что, наконец, увидели родные ямы и выбоины и снова научились их объезжать. Не все, но большинство. А вот о гололедице уж точно забыли. А зря. Ведь и прошлая ночь, и ближайшая полны нулями и "минусами". А это значит скользкую дорогу", - предупредила синоптик.

По ее прогнозу, в ближайшую ночь температура воздуха будет колебаться в пределах 0-4 градусов мороза, местами будет опасная гололедица.

"Днем 29 марта в Украине начнется потепление, которое начнется с Запада, там ожидается +9+13 градусов, на остальной территории +5+9 градусов, в Одесской области до +9+11 градусов. Осадков в Украине завтра не предвидится. Антициклон Irmelin вытолкает все дожди и снега на окраины континента", - пишет Диденко. 

 
Скриншот с meteo.gov.ua

В Киеве пятница будет сухой и умеренно теплой, ночью 0-2 градуса мороза, днем ​​+7+9 градусов.

"В субботу-воскресенье будем греться, и наслаждаться солнышком, ожидается существенное потепление", - подытожила Диденко.

Украинская правда
Темы: погода
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