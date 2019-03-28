Facebook запретит пропаганду "белых" национализма и сепаратизма

675 просмотров
Четверг, 28 марта 2019, 11:44

Со следующей недели в Facebook и Instagram будет запрещено высказываться в поддержку "белого национализма" и "белого сепаратизма".

Соцсеть объявила о запрете на "прославление, поддержку и представление белого национализма и белого сепаратизма на Facebook и Instagram".

"Эти концепции глубоко связаны с организованными группами ненависти и им нет места в наших сервисах", – заявила компания.

Facebook уточнил, что давно запрещает ненавистное отношение к людям по признаку расы, этноса или религии, а о национализме и сепаратизме рассуждал в широком смысле – как о части идентичности, по типу американской гордости и баскского сепаратизма.

Но в последние три месяца представители гражданского общества и ученые объяснили компании, что белый национализм и белый сепаратизм нельзя отделить от идей о "превосходстве" белых и от организованных групп ненависти.

 

Facebook также пообещал направлять людей, страдающих от групп ненависти, к организации "Жизнь после ненависти" (Life After Hate).

DW отмечает, что объявление компании связывают с нападением на мечети в Новой Зеландии, так как расстрелы людей транслировали через Facebook в прямом эфире.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: facebook соцсети националисты


powered by lun.ua
По теме
Спам и посты об Украине: Facebook удалил 1907 страниц, связанных с РФ 26 марта 2019, 12:10
Facebook хранил сотни миллионов паролей в открытом виде 22 марта 2019, 09:55
Facebook усложнил жизнь политтехнологам и распространителям фейков 19 марта 2019, 13:06
Все новости
Главные новости
Две соцслужбы показали последние рейтинги перед выборами
МАУ попала под проверку из–за новых правил перевозки багажа
Взрывы в Кропивницком: 4 травмированных, почти 20 авто сгорело
В Евросоюзе запретили одноразовую пластиковую посуду с 2021 года
Все новости
исследование

Столько в среднем тратит женщина, выбирая одежду на работу

исследование

Мозг девочек и мальчиков разный уже в утробе матери

психология

14 признаков эмоционального насилия в отношениях

Поиск по сайту
Архив
Весь архів