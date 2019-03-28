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Facebook запретит пропаганду "белых" национализма и сепаратизма

Четверг, 28 марта 2019, 10:44

Со следующей недели в Facebook и Instagram будет запрещено высказываться в поддержку "белого национализма" и "белого сепаратизма".

Соцсеть объявила о запрете на "прославление, поддержку и представление белого национализма и белого сепаратизма на Facebook и Instagram".

"Эти концепции глубоко связаны с организованными группами ненависти и им нет места в наших сервисах", – заявила компания.

Facebook уточнил, что давно запрещает ненавистное отношение к людям по признаку расы, этноса или религии, а о национализме и сепаратизме рассуждал в широком смысле – как о части идентичности, по типу американской гордости и баскского сепаратизма.

Но в последние три месяца представители гражданского общества и ученые объяснили компании, что белый национализм и белый сепаратизм нельзя отделить от идей о "превосходстве" белых и от организованных групп ненависти.

 

Facebook также пообещал направлять людей, страдающих от групп ненависти, к организации "Жизнь после ненависти" (Life After Hate).

DW отмечает, что объявление компании связывают с нападением на мечети в Новой Зеландии, так как расстрелы людей транслировали через Facebook в прямом эфире.

"Украинская правда" в Threads

Темы: facebookсоцсетинационалисты
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