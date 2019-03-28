Две соцслужбы показали последние рейтинги перед выборами

Кандидат в президенты Владимир Зеленский возглавляет президентский рейтинг – его готовы поддержать 28,5% тех, кто уже определился с выбором.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 20 по 26 марта, сообщает "Интерфас-Украина".

За действующего президента Петра Порошенко готовы проголосовать 18,8%, за лидера партии "ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 13,3%.

Далее следуют Юрий Бойко – 11,5%, Анатолий Гриценко – 8,6%, Олег Ляшко – 5,4%, Игорь Смешко – 4,5%, Александр Вилкул – 4,1%, Руслан Кошулинский – 1,8%.

Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов.

Отмечается, что Зеленского больше всего поддерживают в Южном регионе (26% среди тех, кто намерен принять участие в выборах), но и в других регионах поддержка значительна: 19% – на Востоке, 18% – в Центре, 16% – на Западе.

Порошенко больше поддерживают в Западном (17%) и Центральном (15%) регионах, меньше на Юге (10%) и еще меньше на Востоке (5%).

Тимошенко имеет относительно равномерную поддержку на Западе (11%), Юге (10%) и Центре (9%) и значительно меньше – на Востоке (3%).

Зеленский является абсолютным лидером у молодых избирателей: в возрастной категории до 30 лет за него готовы проголосовать 45% избирателей. Далее поддержка постепенно снижается: 26% среди избирателей в возрасте 30-44 года, 12% – среди избирателей 45-59 лет и 6% – среди тех, кому за 60 лет.

Порошенко, наоборот, меньше поддерживает молодежь в возрасте до 30 лет (7%), а в остальных возрастных категориях поддержка на уровне 13-15%.

Тимошенко молодежь в возрасте до 30 лет поддерживает еще меньше (3%), а больше всего – избиратели от 45 лет и старше (12%).

Всего было опрошено 1600 респондентов во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым и оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность не превышает 3,7% для показателей близких к 50%, 3,2% – для показателей близких к 25%, 2,2% – для показателей близких к 10%, 1,7% – для показателей близких к 5%.