Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На скользкой дороге в Киеве столкнулись 19 авто

Четверг, 28 марта 2019, 11:58

В результате ухудшения погодных условий в ночь на 28 марта на Бориспольском шоссе в Киеве столкнулись 19 автомобилей и пострадали три человека.

Об этом сообщает столичная полиция в четверг.

В 23:15 в полицию поступила информация о ДТП на Бориспольском шоссе. По предварительной информации, в результате ухудшения погодных условий водители пятнадцати транспортных средств не справились с управлением, однако никто не пострадал.

Через тридцать минут на этом участке дороги столкнулись автомобили "Мицубиси" и "Фольксваген", в результате чего две пассажирки, 1977 и 1991 года рождения, получили телесные повреждения. Их госпитализировали в медицинское учреждение и после осмотра врачей они поехали домой.

Кроме того, через несколько минут произошло столкновение "Опель" и "Хюндай". В результате пассажир автомобиля "Опель" получила телесные повреждения и самостоятельно обратилась к врачам.

По прибытию на месте происшествия правоохранители обнаружили только шесть автомобилей. На водителей транспортных средств были составлены протоколы по статье 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства и механизм аварий.

После проведения первоочередной проверки будет дана правовая квалификация событиям.

Темы: Киевполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
Киев
Экс-депутат Киевсовета Арьева предстанет перед судом за ДТП
В офисе на Печерске мужчина открыл стрельбу и ранил работника охранной фирмы − полиция
Кличко рассказал, сколько переселенцев еще может принять Киев
Последние новости
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
20:44
Второй раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
Все новости...
Реклама: