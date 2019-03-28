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На острове Хортица произошла вспышка африканской чумы

Четверг, 28 марта 2019, 14:02

В Запорожье на 40 дней ввели карантин из-за вспышки африканской чумы свиней среди диких животных, обнаруженный на территории Национального заповедника "Хортица".

Об этом 28 марта сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что первые три случая смерти диких кабанов на острове зафиксировали 26 марта, а на следующий день эксперты лабораторно подтвердили смерть животных от африканской чумы.

Руководство заповедника, сообщило, что на острове зафиксировали уже 15 случаев смерти диких кабанов от африканской чумы.

Сейчас сотрудники заповедника дополнительно обследуют территорию острова.

"В целом поголовье диких свиней, по оценкам прошлогодних учетов, составляло около 100 голов. Природные территории, где найдено погибших животных, подпадают под действие закона "Об охране окружающей природной среды", и Министерство экологии должно предоставить методические разъяснения о дальнейших действиях в условиях вспышки этой болезни", - заявил гендиректор заповедника Максим Остапенко.

По его словам, эпидемия может уничтожить до 100% поголовья диких животных.

Отмечается, что животные мигрируют в весеннее время и могут оказаться за пределами острова, поэтому власти Запорожья решили ввести карантинные мероприятия.

Темы: Запорожье
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