Пожар охватил 19-этажку в столице Бангладеш – люди прыгали из окон
В 19-этажном офисном здании в центре столицы Бангладеш Дакке произошел пожар, который гасят уже несколько часов.
Уже подтверждены 8 смертей, сообщает местное издание "Dhaka Tribune".
Сотрудник пожарной службы на условиях анонимности заявил, что около сотни человек спасены из офисного здания.
Десятки людей оказались в ловушке внутри 19-этажного офисного здания в Банани, охваченного огнем, – и потому некоторые выпрыгивали из окон, пишет BBC.
Несколько человек получили тяжелые ранения, выпрыгивая из здания. Пострадавших доставили в близлежащие больницы.
Как минимум один человек упал при попытке спуститься по зданию.
Пожарные подозревают, что пожар мог начаться с 7 этажа, а затем распространиться на другие этажи.
Ряд очевидцев заявили, что сотрудники пожарной службы поздно прибыли на место происшествия, в результате чего пожар вышел из-под контроля.
Пожар уже локализировали: огонь под контролем.
К тушению пожара привлечено 21 пожарное подразделение.
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