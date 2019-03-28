Пожар охватил небоскреб в столице Бангладеш – люди прыгали из окон
В многоэтажном офисном здании в центре столицы Бангладеш Дакке произошел пожар, который гасят уже несколько часов.
Уже подтверждены 8 смертей, сообщает местное издание "Dhaka Tribune".
А Daily Mail сообщила, что погибли по меньшей мере 17 человек, а многие еще могут находиться в ловушке. По данным этого издания, трое погибли, прыгая из горящей 22-этажки, еще двое умерли от последствий пожара.
Сотрудник пожарной службы на условиях анонимности заявил, что около сотни человек спасены из офисного здания.
Десятки людей оказались в ловушке внутри 19-этажного офисного здания в Банани, охваченного огнем, – и потому некоторые выпрыгивали из окон, пишет BBC.
Несколько человек получили тяжелые ранения, выпрыгивая из здания. Пострадавших доставили в близлежащие больницы.
Как минимум один человек упал при попытке спуститься по зданию.
Пожарные подозревают, что пожар мог начаться с 7 этажа, а затем распространиться на другие этажи.
Ряд очевидцев заявили, что сотрудники пожарной службы поздно прибыли на место происшествия, в результате чего пожар вышел из-под контроля.
Пожар уже локализировали: огонь под контролем.
К тушению пожара привлечено 21 пожарное подразделение.