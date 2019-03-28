За 2 дня до выборов в НАПК заявили о нарушениях конкурентов Порошенко
Член Национального агентства по предупреждению коррупции Наталья Корчак назвала 17 кандидатов на пост президента, чьи финансовые отчеты содержат нарушения. Среди них есть и Владимир Зеленский, и Юлия Тимошенко, при этом отсутствует Петр Порошенко.
Об этом она заявила на брифинге в Центральной избирательной комиссии 28 марта, сообщает пресс-служба НАПК.
По словам Корчак, это финансовые отчеты о поступлении и использовании средств избирательных фондов таких кандидатов:
Юлии Тимошенко;
Владимира Зеленского;
Анатолия Гриценко;
Юрия Бойко;
Александра Вилкула;
Андрея Садового (который уже снялся)
Руслана Кошулинского;
Сергея Таруты;
Евгения Мураева;
Игоря Смешко;
Александра Соловьева;
Виталия Скоцика;
Юрия Кармазина;
Юрия Деревянко;
Виктора Кривенко;
Валентина Наливайченко;
Сергея Кривоноса.
Член НАПК объяснила, что самыми распространенными среди зафиксированных нарушений были взносы физическими и юридическими лицами, которые имеют непогашенный налоговый долг, а также отсутствие обязательных реквизитов в назначении платежа.
Согласно тексту анализа по Тимошенко, в частности, выявлено несоответствие оформления финансового отчета и включенных в него отчетных данных требованиям законодательства.
Кроме того, заявила Корчак, распорядители фондов Гриценко и Зеленского не захотели отказываться от взносов лиц, не имеющих на это права, поэтому материалы по ним направлены в Национальную полицию.
25 марта НАПК утвердило анализ промежуточных финансовых отчетов кандидатов. Они проверялись на соответствие порядку подачи и полноту заполнения, соответствие отчетных данных информации, полученной от банков, на соблюдение ограничений в осуществлении взносов, в том числе о наличии налогового долга у субъекта, который осуществляет взнос.