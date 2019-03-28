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За 2 дня до выборов в НАПК заявили о нарушениях конкурентов Порошенко

Четверг, 28 марта 2019, 15:09

Член Национального агентства по предупреждению коррупции Наталья Корчак назвала 17 кандидатов на пост президента, чьи финансовые отчеты содержат нарушения. Среди них есть и Владимир Зеленский, и Юлия Тимошенко, при этом отсутствует Петр Порошенко.

Об этом она заявила на брифинге в Центральной избирательной комиссии 28 марта, сообщает пресс-служба НАПК.

По словам Корчак, это финансовые отчеты о поступлении и использовании средств избирательных фондов таких кандидатов:

Юлии Тимошенко;

Владимира Зеленского;

Анатолия Гриценко;

Юрия Бойко;

Александра Вилкула;

Андрея Садового (который уже снялся)

Руслана Кошулинского;

Сергея Таруты;

Евгения Мураева;

Игоря Смешко;

Александра Соловьева;

Виталия Скоцика;

Юрия Кармазина;

Юрия Деревянко;

Виктора Кривенко;

Валентина Наливайченко;

Сергея Кривоноса.

Член НАПК объяснила, что самыми распространенными среди зафиксированных нарушений были взносы физическими и юридическими лицами, которые имеют непогашенный налоговый долг, а также отсутствие обязательных реквизитов в назначении платежа.

Согласно тексту анализа по Тимошенко, в частности, выявлено несоответствие оформления финансового отчета и включенных в него отчетных данных требованиям законодательства.

Кроме того, заявила Корчак, распорядители фондов Гриценко и Зеленского не захотели отказываться от взносов лиц, не имеющих на это права, поэтому материалы по ним направлены в Национальную полицию.

25 марта НАПК утвердило анализ промежуточных финансовых отчетов кандидатов. Они проверялись на соответствие порядку подачи и полноту заполнения, соответствие отчетных данных информации, полученной от банков, на соблюдение ограничений в осуществлении взносов, в том числе о наличии налогового долга у субъекта, который осуществляет взнос.

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019НАПК
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