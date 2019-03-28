РФ провела масштабные учения десантников в Крыму перед выборами в Украине

Десантно-штурмовые и артиллерийские полки седьмой гвардейской десантно-штурмовой дивизии России закончили в аннексированном Крыму масштабные учения.

Об этом сообщают Крым.Реалии.

Отмечается, что 7 гвардейская десантно-штурмовая дивизия и Черноморский флот с понедельника по среду отрабатывали совместные маневры на земле, воде и в воздухе.

Со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщается, что в подготовке участвовали полторы тысячи солдат-парашютистов.

Кроме того, в издании добавили, что было задействовано 300 единиц тяжелой военной техники.

Напомним: