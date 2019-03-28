Лето увеличилось до четырех месяцев – метеорологи

Средняя продолжительность метеорологического лета в XXI веке увеличилась на неделю и достигает 124 дней, то есть четырех месяцев.

Об этом сообщает 28 марта Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Таким образом ученые опровергают слова заведующего отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, доктора физико-математических наук, профессора Вазиры Мартазиновой относительно уменьшения продолжительности лета в последние десятилетия.

"На самом деле, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Киеве средняя продолжительность метеорологического лета в XXI веке увеличилась на неделю и достигает 124 дней, то есть четырех месяцев, а не двух, как утверждает Вазира Файзуловна", – говорится в сообщении.

Отмечается, что информацию о продолжительности лета в столице можно найти на сайте обсерватории.