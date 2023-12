Столтенберг останется генсеком НАТО дополнительных два года – решение Альянса

Североатлантический альянс продлил мандат Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО до 30 сентября 2022 года.

Об этом сообщили "Европейской правде" в НАТО.

"Члены Альянса договорились о продлении мандата генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года - до 30 сентября 2022 года", - заявили в НАТО.

Как сообщили в Альянсе, союзники выразили свою поддержку работе генерального секретаря по адаптации и модернизации НАТО и обеспечению его соответствия будущему.

"Для меня честь – решение союзников НАТО о продлении моего срока пребывания в должности генерального секретаря до 30 сентября 2022 года. Вместе мы будем продолжать адаптировать и модернизировать наш Альянс, чтобы обеспечить его соответствие будущему", - написал Столтенберг в Twitter.

Йенс Столтенберг занял должность генсека НАТО 1 октября 2014 года.

