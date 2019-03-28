Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чиновник требовал 55 тысяч гривен за получение степени кандидата наук - СБУ

Четверг, 28 марта 2019, 19:40

Сотрудники Службы безопасности разоблачили на взятке заместителя заведующего отделом экономической стратегии и экономической безопасности Национального института стратегических исследований.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы обнаружили, что чиновник, который является секретарем диссертационного совета института, требовал пятьдесят пять тысяч гривен за не создание искусственных препятствий при защите претенденткой научной работы, которая необходима для получения ученой степени кандидата экономических наук", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали чиновника в служебном кабинете согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса во время получения второй части взятки - двадцать пять тысяч гривен.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.

Операция по разоблачению чиновника проводилась совместно со следователями Печерского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6.

Украинская правда
Темы: СБУвзяткаобразование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
СБУ
В Днепре задержали информаторку оккупантов – чиновницу Укрзализныци
СБУ: Разоблачены группы, которые переправляли "уклонистов" за границу с участием иностранцев
Жительница Николаева сливала места дислокации властей и ВСУ "беркутовцу" в Крым
Последние новости
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
20:44
Второй раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
Все новости...
Реклама: