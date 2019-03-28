Чиновник требовал 55 тысяч гривен за получение степени кандидата наук - СБУ

Сотрудники Службы безопасности разоблачили на взятке заместителя заведующего отделом экономической стратегии и экономической безопасности Национального института стратегических исследований.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы обнаружили, что чиновник, который является секретарем диссертационного совета института, требовал пятьдесят пять тысяч гривен за не создание искусственных препятствий при защите претенденткой научной работы, которая необходима для получения ученой степени кандидата экономических наук", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали чиновника в служебном кабинете согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса во время получения второй части взятки - двадцать пять тысяч гривен.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.

Операция по разоблачению чиновника проводилась совместно со следователями Печерского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6.