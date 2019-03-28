Роскомнадзор требует от VPN-сервисов блокировать доступ к запрещенным ним сайтам

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Четверг, 28 марта 2019, 22:10

Роскомнадзор направил владельцам 10 VPN-сервисов требования о необходимости подключения к государственной информационной системе РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующие сообщения ведомство направило сервисам NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, Kaspersky Secure Connection и VPN Unlimited.

Согласно российскому законодательству, указанные VPN-сервисы должны подключиться к государственной информационной системе РФ в течение 30 рабочих дней с момента направления требований.

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" РФ определяет обязанности для владельцев VPN-сервисов и "анонимайзеров". Среди них - ограничение доступа к запрещенным в России интернет-ресурсам.

Если VPN-сервисы не будут придерживаться предусмотренных законом обязанностей, Роскомнадзор может ограничить доступ к этим сервисам.

В TorGuard отреагировали на заявление Роскомнадзора и рассказали, что вывели все свои серверы из России. VPN-сервис пообещал разместить дополнительные серверы в соседних странах, чтобы не уменьшалась скорость его работы.

Украинская правда

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Темы: Росcия интернет


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