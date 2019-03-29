Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госдолжности в течение 15 лет

Правительство Венесуэлы заявило, что запретило лидеру оппозиции Хуану Гуайдо занимать госдолжности в течение 15 лет. Сам Гуайдо ответил, что продолжит кампанию, направленную на свержение режима Мадуро.

Об этом сообщает ВВС.

По словам руководителя Генерального контрольного управления Венесуэлы Элвиса Аморосо, личные финансовые отчеты Гуайдо содержали несоответствия.

Сам Гуайдо отверг заявление Аморосо. Он подчеркнул, что "так называемого Генерального контрольного управления не существует, как не существует и должности его председателя".

Верховный представитель ЕС Федерика Могерини заявила, что "Европейский Союз решительно осуждает недавнее незаконное решение Генерального контролера Венесуэлы запретить Хуану Гуайдо занимать государственную должность в течение 15 лет".

Могерини назвала такое решение "политически мотивированным, которое является еще одной демонстрацией предвзятости судебных процедур в этой стране".

Напомним: