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Президенты США и Южной Кореи обсудят ядерное разоружение КНДР

Пятница, 29 марта 2019, 04:54

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином, на которой они обсудят пути реального процесса денуклеаризации Корейского полуострова со стороны КНДР.

Об этом сообщает АР.

"Мун Чжэ Ин посетит Вашингтон через 2 недели для участия в саммите с президентом Трампом в контексте ядерной дипломатии КНДР, которая зашла в тупик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это будет первая встреча Трампа с Мун Чжэ Ином после саммита с Ким Чен Ыном в Ханое в прошлом месяце, который завершился досрочно.

В администрации Мун Чжэ Ина сообщили, что он посетит США 10-11 апреля, "чтобы обсудить укрепление отношений между странами и достижения полной денуклеаризации и мира на Корейском полуострове".

"Раньше после неудачных переговоров в Ханое в МИД КНДР пригрозили выйти из дипломатических переговоров о денуклеаризации", - напоминает АР.

Темы: СШАКНДРЮжная Кореяядерное оружие
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