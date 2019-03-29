В СБУ заявили о раскрытии группировок "УПА" и "УНА", которыми руководили из России

Служба безопасности Украины сообщает о прекращении деятельности "управляемого из России экстремистской объединения", целью которого заявлена ​​дестабилизация ситуации в Украине во время выборов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что группировка координировалось уроженцем РФ Рустамом Ташбаев, который ранее учился в Калининградском высшем военно-морском училище, а сейчас является гражданином США.

фото СБУ

Как сообщалось, в 2015 году Ташбаева выдворили из Украины с формулировкой "за подрывную деятельность".

ФОТО СБУ

В СБУ рассказали, что по заданию российских спецслужб участники объединения должны были создать военизированные формирования - "Украинскую повстанческую армию" ( "УПА" с зарубежной дислокацией) и "Украинскую национальную армию" ("УНА" - с дислокацией в Украине).

ФОТО СБУ ФОТО СБУ

По данным ведомства, в Украине процесс создания "УНА" возглавил местный житель Юрий Заболотный, который неоднократно задерживался сотрудниками Нацполиции за незаконное хранение оружия и ограбления, а также привлекался к уголовной ответственности за призывы к свержению конституционного строя.

"В августе 2017 года Заболотного, экс-бойца АТО из Правого сектора, осудили на два года за экстремистский ролик на YouTube", - говорится в сообщении.

Отмечается, что долгое время он вел переговоры "с известным агентом российских спецслужб Николаем Дульским" о получении денежной помощи для экстремистской деятельности.

ФОТО СБУ

В СБУ утверждают, что по инициативе иностранных кураторов в период объявления военного положения в конце 2018 года руководители "УНА" наладили сбор данных о дислокации и маршрутах передвижения подразделений ВСУ "с целью совершения диверсий и срыва мобилизации".

"Российский след в деятельности "УНА" подтвердился по результатам обысков, проведенных у участников этой экстремистской организации в Одессе, двое из которых - граждане Российской Федерации и непризнанной Приднестровской народной республики, а третий - гражданин Украины - уроженец Приднестровья. В частности правоохранители изъяли средства поражения и тысячу экземпляров газет, содержащих призывы присоединяться к деятельности "УНА", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что изъяты боеприпасы, оружие, военное снаряжение, средства связи и тысяча экземпляров газет с призывом присоединяться к деятельности "УНА".

"Все попытки расшатать ситуацию в Украине, в том числе под прикрытием патриотических лозунгов, обречены на поражение", - заявил глава СБУ Василий Грицак.

Сообщается, что силовики анонсировали совместный брифинг СБУ и Генпрокуратуры в этом деле.