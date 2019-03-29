В последние дни марта будет солнечно и тепло
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Пятница, 29 марта 2019, 11:13
30-31 марта в Украине будет солнечно и тепло, местами до +18.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Украина в субботу и воскресенье будет наслаждаться синоптическим комфортом. Везде будет ясно, солнечно, тепло", - пишет она.
30 марта ночью 0+4 градуса, днем воздух прогреется до +9+14 градусов, 31 марта днем потеплеет до +12+18 градусов.
"В Киеве суббота и день президентских выборов ожидаются солнечными и теплыми. В столице 30 марта воздух прогреется до +13 градусов, 31 марта до +17 градусов", - сообщила Диденко.
Украинская правда
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