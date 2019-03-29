День Brexit наступил, но Британия пока не покидает ЕС

Пятница, 29 марта – это тот день, когда, согласно графику, установленному еще два года назад, Британия должна была выйти из ЕС, однако из-за неспособности премьера Терезы Мэй заставить парламент поддержать ее соглашение о Brexit в пятницу выход не состоится.

Об этом сообщает "Европейская правда".

29 марта 2019 года должно было стать знаковым моментом в истории страны, некоторые партии готовились праздновать то, что они называли "днем независимости" Великобритании.

В пятницу сторонники Brexit планируют отметить этот знаковый день демонстрациями у парламента в знак протеста, что Brexit не состоялся вовремя, пишет CNN.

Как подтвердили в правительстве, в пятницу депутаты будут голосовать только за договор с ЕС о выходе, который, в частности, касается прав граждан и противоречивого ирландского "бэкстопа". Одобрения договора на этой неделе требуют в ЕС.

Но политическая декларация, касающаяся будущих отношений Великобритании с ЕС, не будет поставлена ​​на голосование. Мэй обещала уйти в отставку, если парламент проголосует за договор с ЕС о выходе.

Лидеры ЕС согласились продолжить Brexit до 22 мая, при условии, что Палата общин одобрит соглашение о выходе.

Если документ не будет утвержден, лидеры ЕС согласились на продление до 12 апреля, требуя от Лондона "определить дальнейшее направление до этой даты".

В зависимости от того, что произойдет сегодня в Палате общин, станет ясно, есть ли возможность того, что задержка может растянуться до года.