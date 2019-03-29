Пограничники прогнозируют очереди в аэропортах из-за выборов

Государственная пограничная служба предупреждает о возможных задержках при прохождении таможенного контроля в аэропортах Киева.

Соответствующее сообщение размещено на сайте ГПСУ.

Пограничники прогнозируют наплыв иностранных журналистов и международных наблюдателей.

"Накануне выборов в Украину приезжает несколько тысяч журналистов и представителей мониторинговых миссий. Большинство из вас прибывает через аэропорты в Киеве. Соответствующие службы делают все необходимое, чтобы ускорить пересечение границы, однако возможны задержки", - говорится в сообщении.

Пограничники просят с пониманием отнестись к ситуации.