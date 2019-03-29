Оккупанты в Крыму вывели на учения ракетные корабли в Черное море

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Пятница, 29 марта 2019, 12:50
2018 год "РИА Новости"

Российские военные провели учения ракетных кораблей в акватории Черного и Каспийского моря, в учениях приняли участие более 5 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба российского Министерства обороны.

"Учебно-боевые задачи выполнили ракетные соединения 58-й и 49-й общевойсковых армий ЮВО, а также ракетных кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии", - сообщили в ведомстве.

Учения проходили в пяти регионах – Дагестане, Северной Осетии, Ростовской области, оккупированном Крыму, на Ставрополье, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

"Ракетные и артиллерийские соединения, а также корабли, оперативно-тактическая авиация и части ПВО отработали более 900 нормативов. Более 5 тыс. военнослужащих в составе расчетов и экипажей выполнили около 500 огневых задач, в том числе более 300 с боевой стрельбой", - добавили в российском министерстве.

 

В учениях было задействовано более 500 единиц артустановок и ракетных комплексов, включая дальнобойные тяжелые артиллерийские орудия "Тюльпан", реактивные системы залпового огня "Торнадо", "Смерч", "Ураган", "Град", самоходные гаубицы "Мста-С", а также оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и ракетные корабли, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр".

Кроме того, в учениях задействовали десятки беспилотных летательных аппаратов, авиационные средства армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации оккупантов, более 20 самолетов и вертолетов.

Напомним:

  • Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году.
  • Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.
  • Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной.
  • Против РФ были введены экономические санкции.
  • После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове.
  • В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

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Темы: Крым оккупация аннексия Черное море


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