Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты в Крыму вывели на учения ракетные корабли в Черное море

Пятница, 29 марта 2019, 11:50
Оккупанты в Крыму вывели на учения ракетные корабли в Черное море
2018 год "РИА Новости"

Российские военные провели учения ракетных кораблей в акватории Черного и Каспийского моря, в учениях приняли участие более 5 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба российского Министерства обороны.

"Учебно-боевые задачи выполнили ракетные соединения 58-й и 49-й общевойсковых армий ЮВО, а также ракетных кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии", - сообщили в ведомстве.

Учения проходили в пяти регионах – Дагестане, Северной Осетии, Ростовской области, оккупированном Крыму, на Ставрополье, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

"Ракетные и артиллерийские соединения, а также корабли, оперативно-тактическая авиация и части ПВО отработали более 900 нормативов. Более 5 тыс. военнослужащих в составе расчетов и экипажей выполнили около 500 огневых задач, в том числе более 300 с боевой стрельбой", - добавили в российском министерстве.

 

В учениях было задействовано более 500 единиц артустановок и ракетных комплексов, включая дальнобойные тяжелые артиллерийские орудия "Тюльпан", реактивные системы залпового огня "Торнадо", "Смерч", "Ураган", "Град", самоходные гаубицы "Мста-С", а также оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и ракетные корабли, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр".

Кроме того, в учениях задействовали десятки беспилотных летательных аппаратов, авиационные средства армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации оккупантов, более 20 самолетов и вертолетов.

Напомним:

  • Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году.
  • Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.
  • Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной.
  • Против РФ были введены экономические санкции.
  • После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове.
  • В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Темы: КрымоккупацияаннексияЧерное море
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Крым
Появились свежие снимки военного полигона в Крыму. Там до сих пор детонирует
В Крыму беспилотник повредил 4 админздания – оккупационные "власти"
Археологи оккупантов ищут "доказательства" принадлежности Херсонеса к России – ЦНС
Последние новости
21:13
Руководитель одного из управлений Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
20:44
Второй раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
Все новости...
Реклама: