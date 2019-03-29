В Киеве с рельсов сошли 7 грузовых вагонов

В районе станции Киев-Демеевская 28 марта сошли с рельсов 7 грузовых вагонов.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

Железнодорожники утверждают, что инцидент произошел из-за неудовлетворительного содержания подъездных путей, находящихся на балансе АО "Киев-Днепровское МППЖТ", которое не входит в состав "Укрзализныци".

Сейчас специалисты ликвидируют последствия схода, говорится в сообщении.

Задержек поездов из-за инцидента не зафиксировано.

Сообщается о створенння комиссии для расследования причин инцидента.