В Киеве с рельсов сошли 7 грузовых вагонов

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Пятница, 29 марта 2019, 13:58

В районе станции Киев-Демеевская 28 марта сошли с рельсов 7 грузовых вагонов.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

Железнодорожники утверждают, что инцидент произошел из-за неудовлетворительного содержания подъездных путей, находящихся на балансе АО "Киев-Днепровское МППЖТ", которое не входит в состав "Укрзализныци".

 

Сейчас специалисты ликвидируют последствия схода, говорится в сообщении.

Задержек поездов из-за инцидента не зафиксировано.

Сообщается о створенння комиссии для расследования причин инцидента.

Украинская правда

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