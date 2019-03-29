В Киеве с рельсов сошли 7 грузовых вагонов
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Пятница, 29 марта 2019, 13:58
В районе станции Киев-Демеевская 28 марта сошли с рельсов 7 грузовых вагонов.
Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".
Железнодорожники утверждают, что инцидент произошел из-за неудовлетворительного содержания подъездных путей, находящихся на балансе АО "Киев-Днепровское МППЖТ", которое не входит в состав "Укрзализныци".
Сейчас специалисты ликвидируют последствия схода, говорится в сообщении.
Задержек поездов из-за инцидента не зафиксировано.
Сообщается о створенння комиссии для расследования причин инцидента.
Украинская правда
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