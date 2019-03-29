Главу села в Донецкой области приговорили к 6 годам тюрьмы за сепаратизм

96 просмотров
Пятница, 29 марта 2019, 14:41

Мироновский поселковый голова Бахмутского района Донецкой области, которому инкриминировали посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, приговорен к 6 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что Артемовский городской суд признал чиновника виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти) УК Украины и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы.

В прокуратуре напомнили, что в мае 2014 года поселковый голова, используя свои служебные полномочия и действующие из своих идеологических соображений, активно способствовал проведению на территории пгт. Мироновский незаконного референдума о признании легитимности так называемой "ДНР".

В частности, сообщается, что во время заседания Мироновского поселкового совета умышленно внес в повестку дня вопрос о предоставлении помещения коммунальной собственности - Мироновского дворца культуры для проведения "референдума" и лично положительно проголосовал за соответствующее решение совета.

В прокуратуре подчеркнули, что при активном содействии указанного должностного лица, в период с 7 по 11 мая 2014 года, на территории пгт. Мироновский на основании подписанного им решения сельского совета инициативной группой из числа неустановленных досудебным следствием лиц в указанном помещении организовано "избирательный участок" и проведен так называемый "референдум".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Донецкая область прокуратура сепаратизм


powered by lun.ua
По теме
В очередях на КПВВ умерли два человека, которые ехали из оккупированной Донетчины 15 марта 2019, 15:21
Взрыв при разминировании в Донецкой области: пострадал полицейский из Киева 16 февраля 2019, 21:42
В Донецкой области во время разминирования погиб спасатель, полицейские ранены 16 февраля 2019, 18:39
Все новости
Главные новости
За 5 лет Ахметов купил активов на 22 миллиарда
Порошенко не удалось отделить работу от агитации – ОПОРА
В Киеве с рельсов сошли 7 грузовых вагонов
С облгаза Фирташа взыскали более 500 млн в пользу "Нафтогаза"
Все новости
технологии

Киберхондрия и киберхординг: какими расстройствами грозит нам Интернет?

исследование

Как психозы у подростков связаны с загрязнением воздуха

децентрализация

История по-настоящему объединенной общины

Поиск по сайту
Архив
Весь архів