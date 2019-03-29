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Главу села в Донецкой области приговорили к 6 годам тюрьмы за сепаратизм

Пятница, 29 марта 2019, 13:41

Мироновский поселковый голова Бахмутского района Донецкой области, которому инкриминировали посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, приговорен к 6 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что Артемовский городской суд признал чиновника виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти) УК Украины и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы.

В прокуратуре напомнили, что в мае 2014 года поселковый голова, используя свои служебные полномочия и действующие из своих идеологических соображений, активно способствовал проведению на территории пгт. Мироновский незаконного референдума о признании легитимности так называемой "ДНР".

В частности, сообщается, что во время заседания Мироновского поселкового совета умышленно внес в повестку дня вопрос о предоставлении помещения коммунальной собственности - Мироновского дворца культуры для проведения "референдума" и лично положительно проголосовал за соответствующее решение совета.

В прокуратуре подчеркнули, что при активном содействии указанного должностного лица, в период с 7 по 11 мая 2014 года, на территории пгт. Мироновский на основании подписанного им решения сельского совета инициативной группой из числа неустановленных досудебным следствием лиц в указанном помещении организовано "избирательный участок" и проведен так называемый "референдум".

Украинская правда
Темы: Донецкая областьпрокуратурасепаратизм
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