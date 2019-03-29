Полиция берет избирательные участки под круглосуточную охрану

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Пятница, 29 марта 2019, 15:28

Полиция до конца суток возьмет под круглосуточную охрану все избирательные участки в Украине.

Об этом в пятницу на ведомственном видеоселекторном совещании сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, передает пресс-служба правоохранительного органа.

По словам чиновника, по состоянию на утро 29 марта полиция заступила на охрану почти трети из 9 тысяч избирательных участков, на которые уже завезены бюллетени. К их охране привлечены более 10 тысяч правоохранителей.

"Также с целью полного взаимодействия и коммуникации с иностранными наблюдателями и представителями средств массовой информации к дежурству будут привлечены полицейские, которые владеют иностранным языком, в частности, английским", - добавил Фацевич.

Кроме того, сообщил полицейский, для быстрого реагирования на сообщения, связанные с избирательным процессом, 31 марта в Ситуационных центрах Нацполиции будет присутствовать представитель общественной организации "Опора".

Ранее полиция обещала взять избирательные участки под круглосуточную охрану еще с 28 марта.

 

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 полиция


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