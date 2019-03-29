Парламент Великобритании в третий раз провалил соглашение о Brexit

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Пятница, 29 марта 2019, 16:47

Палата общин британского парламента в третий раз проголосовала против соглашения о выходе из Евросоюза, которое Тереза ​​Мэй согласовала с Брюсселем.

За соглашение проголосовали 286 депутатов, против - 344, сообщает "Европейская правда".

В отличие от двух предыдущих голосований, сегодня депутаты пытались утвердить лишь соглашение о Brexit, которое охватывает вопросы, в частности, прав граждан и спорного ирландского "бэкстопа".

Политическая декларация, касающаяся будущих отношений Великобритании с ЕС, не была поставлена ​​на голосование.

Голосование имело решающее значение для дальнейших планов Великобритании отложить Brexit до 22 мая. Лидеры ЕС ранее согласились продлить процесс Brexit, при условии, что Палата общин одобрит соглашение о выходе.

Согласно решению последнего саммита ЕС, если соглашение не будет утверждено, задержка Brexit будет короче - до 12 апреля, и тогда Британия должна будет обнародовать свои следующие шаги и выйти без соглашения.

Сегодняшнее голосование не было обязывающим, поэтому не исключено, что парламент проведет еще одно следующей неделе.

На этой неделе Тереза ​​Мэй, пытаясь получить поддержку депутатов, пообещала уйти в отставку, если парламент проголосует за договор с ЕС.

Накануне британский парламент отклонил восемь разных предложений по выходу страны из Евросоюза.

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Темы: Brexit Великобритания ЕС Европарламент Европа


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