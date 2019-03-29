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Россия готовила хакерскую атаку на популярные украинские СМИ – СБУ

Пятница, 29 марта 2019, 16:04

Группа подконтрольных российским спецслужбам хакеров готовили кибератаки на популярные СМИ и телекоммуникационные объекты Украины накануне выборов президента.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По его данным, спецслужбе удалось помешать коварным планам РФ, предупредив об опасности всех, на кого было направлено нападение.

Отмечается, что хакеры на протяжении нескольких предыдущих месяцев создавали интернет-инфраструктуру из нескольких десятков доменов, чьи названия совпадают или похожи на официальные домены популярных украинских электронных СМИ, операторов связи и крупных телекоммуникационных компаний.

Эти доменные имена впервые были замечены на мощностях дата-центров нескольких российских интернет-провайдеров, а учетные записи, используемые для их регистрации, применялись для кибератак на государственные учреждения в течение 2018 года.

"В частности, с их помощью создан ряд командно-контрольных серверов для управления вирусными атаками известной хакерской группировки РФ", - говорится в сообщении.

В спецслужбе считают, что замысел кибератаки вполне вероятно заключался в создании "максимального общественного резонанса и негативного информационного воздействия накануне проведения выборов президента Украины".

Украинская правда
Темы: хакерыРосcияСМИвыборы президента 2019СБУ
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