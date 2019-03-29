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ЦИК напоминает о "Дне тишины": агитация запрещена

Пятница, 29 марта 2019, 16:55

В субботу 30 марта наступает "День тишины", когда запрещаются любые агитационные мероприятия и размещение рекламных материалов кандидатов.

Об этом напоминает пресс-служба Центральной избирательной комиссии в пятницу.

"Уважаемые кандидаты на пост президента Украины! Не допускайте нарушений и действуйте в рамках действующего законодательства. Каждый из вас должен чувствовать свою ответственность перед избирателями, которые ему доверяют", - говорится в сообщении ЦИК.

"Какие бы разные вы ни были, но ведение избирательной кампании должно проходить законно. Это первый показатель честной политики и надежного будущего страны. И если вы хотите порядка в стране, начните с порядка в своих избирательных кампаниях", - отмечают в Центризбиркоме.

В ЦИК в свою очередь уверяют, что не допустят никакого вмешательства в работу комиссии.

"Мы все стремимся в ходе законного и прозрачного избирательного процесса справедливых выборов, к свободному и обдуманному голосованию и честным результатам", - резюмируют в Центрвибрчкоми.

Темы: выборы президента 2019ЦИК
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