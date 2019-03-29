На Донбассе погиб военный, двое ранены
В течение пятницы боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Операции объединенных сил погиб еще двое получили ранения.
Об этом говорится в сводке ООС по состоянию на 18:00 29 марта.
Отмечается, что семь раз террористы применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, с расходом 59 мин калибров 120 и 82 мм.
"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения. Обороняющиеся подразделения адекватным ответом заставили врага прекратить обстрелы. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
В пресс-центре отмечают, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты провели три обстрела позиций ООС: из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Широкино; из минометов калибра 82 мм - в районе Водяного; со станковых противотанковых гранатометов - в районе Лебединского.
"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг семь раз обстрелял наших защитников", - сообщили в ООС.
В частности трижды оккупанты стреляли из минометов 120-го и 82-го калибров, вооружение боевой машины пехоты БМП-1 и автоматических станковых гранатометов - в районе поселка городского типа Троицкое; дважды - из минометов калибра 120 мм и вооружения боевой машины пехоты - в районе Новоалександровки.
Кроме того из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов боевики били вблизи поселка Золотое-4, а из стрелкового оружия - около поселка городского типа Зайцево.
В то же время в ООС отметили, что ситуация остается под контролем украинских военных.
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