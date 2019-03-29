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В Украину запретили ввозить 10 российских книг

Пятница, 29 марта 2019, 17:34

В Украину запретили ввозить 10 российских книг, потому что у них "присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора".

Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

"Отказ предоставлено на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции из-за отнесения ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины", - отмечают в ведомстве.

По утверждениям комитета, признаки российской пропаганды, ее органов власти и имперских геополитических доктрин обнаружили в книгах издательств ООО "Альпина Паблишер", ООО "Олимп-Бизнес", ООО "Манн, Иванов и Фербер".

"Это, в частности, книги по экономике и менеджменту, в которых рекламируется деятельность российских кампаний, к которым в Украине применены экономические санкции", - говорится в сообщении.

Также в Украину не позволили ввозить с целью распространения переведенную с английского языка книгу Росса Геддеса "IPO и последующие размещения акций". В предисловии к этой книге российский издатель распространяет цитаты из выступлений президента России Владимира Путина.

Украинская правда
Темы: Росcиякультура
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