Порошенко заменил Подервянского и Фому на юристов перед выборами

Накануне выборов Петр Порошенко заменил известных лиц на юристов в Киеве и Киевской области.

Об этом сообщает "Чесно" со ссылкой на ЦИК.

Согласно обнародованным данным, по Украине Порошенко заменил 64 доверенных, из них 5 в Киевской и 5 Винницкой области.

"Под нож" президентского недоверия попали поэт Иван Малкович, художник Лесь Подервянский, директор Могилянской бизнес-школы Александр Саврук, руководитель общественной организации "Движение за украинскую поместную церковь" Семен Кабакаев и работница Минобороны Диана Петреня", - говорится в сообщении.

В то же время из списка доверенных в Киевской области пропал экс-генпрокурор Виталий Ярема, актер из Крыма Ахтем Сеитаблаев и солист группы "Мандри" Сергей Фоменко. Вместо них новыми доверенными лицами преимущественно стали юристы.

В частности, в Киеве новыми доверенными лицами стали Николай Ивашко. Он, судя по сообщениям в его фейсбук странице, бывший работник правоохранительных органов.

Вместо Подервянского доверенным лицом Порошенко стал Александр Гук, работник ОАО "Нифар" из Черниговщины. В интернете есть резюме его полного тезки, который неоднократно искал работу юриста.

Ивана Малковича заменил Евгений Чугаев - заместитель директора по правовому обеспечению Коммунальное предприятие "Лесопарковое хозяйство" Конча-Заспа". В "Чесно" отмечают, что Чугаев в декларации не указал никакой недвижимости ни на праве собственности, ни на праве пользования.

"Где он живет с женой и двумя детьми - загадка для НАЗК - наверное, бездомный", - пишут в общественном движении.

Вместо Семена Кабакаева стал Андрей Жук, самозанятое лицо - адвокат. Полный тезка Жука был в 2014 году в надзорной комиссии по распределению социального жилья при Печерской РГА как заместитель начальника юротдела этой РГА.

Директора Могилянской бизнес-школы Александра Саврука заменила Любовь Волочай, работница КП по вопросам строительства жилых домов "Житлоинвестбуд- УКБ".

В поселке Макаров, городе Фастов, Макаровском, Фастовском районах, части Киево-Святошинского района (округ №91) вместо актера и режиссера Ахтем Сеитаблаева доверенным лицом стал Сергей Котов. Он работает в Киевской территориальной организации партии "БПП "Солидарность".

В городе Узин, в Белоцерковском, Володарском, Ставищенском, Таращанском, Тетиевском районах, части Сквирского района (округ №92) вместо солиста группы "Мандри" Сергея Фоменко Порошенко доверился Павлу Шестаку, который работает в ООО "Дарйон Кэпитал" в Белой Церкви. Фирма занимается лесопильным производством и предоставляет юридические услуги.

В то же время в штабе Порошенко заявили, что замена нескольких десятков доверенных не означает недоверия к ним со стороны президента, а носит сугубо технический характер.

"Руководство предвыборного штаба пришло к выводу, что в дни голосования и подсчета голосов есть дополнительная потребность в профессиональных юристах. Это связано в том числе и с тем, что, по имеющейся информации, некоторые кандидаты в случае неполучения желаемого результата планируют срывать кворум в избирательных комиссиях и другие действия для предотвращения установления результатов выборов", - заявил спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев.