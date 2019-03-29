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Порошенко рассказал о комнате, из которой говорит с руководством США и НАТО

Пятница, 29 марта 2019, 20:38

Президент Петр Порошенко заявил, что Москва до 2014 года могла перехватывать телефонные разговоры между лидерами Украины и других стран.

Об этом глава государства рассказал в эфире телеканала ICTV, передает "Интерфакс-Украина".

"До 2014 года Москва имела возможность перехватывать разговоры, которые осуществляли с помощью конфиденциальной связи, даже если они были не с Москвой. Разговоры с Беларусью, Казахстаном, разговоры с государствами - членами СНГ или теми, кто вышел из него. И если было установлено конфиденциальную связь советского образца, - она перехватывается и распечатывается Москвой", - отметил Порошенко.

Он рассказал об оборудовании ситуативной комнаты, в которой президент ведет переговоры с руководством США, НАТО и лидерами других стран. По словам Порошенко, установленное оборудование позволяет ему вести телефонные переговоры с помощью современной защищенной связи.

"Вся связь, которая здесь есть - это связь конфиденциальная. Ее - установили наши турецкие коллеги ... Это - исключительно для связи с Белым домом, конфиденциальная связь с Государственным департаментом, правительством США", - сказал президент.

Он добавил, что в комнате есть связь со штаб-квартирой НАТО, с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом и также "есть система шифрования конфиденциальной связи с Германией и с рядом других европейских стран".

Темы: ПорошенкотехнологииРосcияНАТОСША
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