Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков: У каждого избирательного участка будут постоянно дежурить 2 полицейских и спасатель

Пятница, 29 марта 2019, 22:18

В день выборов 135 400 сотрудников МВД и 78 000 полицейских и спасателей будут охранять волеизъявление людей на участках в Украине.

Об этом сообщил глава министерства внутренних дел Арсен Аваков в блоге УП.

"Маршруты 3246 патрульных экипажей из 11 400 полицейскими переориентированы так, чтобы они могли прибывать на вызов к избирательному участку максимально оперативно", - написал министр.

Также во всех населенных пунктах будут дежурить группы быстрого реагирования патрульной полиции, для проведения следственных действий сформировано 1127 следственно-оперативных групп, включающих 4500 полицейских.

"По всей стране будут дежурить работники взрывотехнической службы Нацполиции - 147 групп (223 специалисты) и ГСЧС - 71 группа (339 специалистов), включая кинологов и четвероногих помощников, и 107 радиохимических расчетов (325 человек)", - отмечает Аваков.

Кроме того, 10 600 спасателей ГСЧС обеспечат дежурство 5084 пожарных и аварийно-спасательных групп. На пожарных постах будут дежурить 28 800 работников.

Безопасность в пунктах пропуска будут дополнительно обеспечивать 169 групп Госпогранслужбы - 1700 пограничников. Еще 1,3 тысячи пограничников дополнительно привлекают для усиленного патрулирования приграничных районов.

В день выборов будут работать 1,9 тысячи работников Государственной миграционной службы по всей стране.

Также в режим оперативного дежурства переводятся КОРД, ТОР и Авиационная служба безопасности МВД. В резерв дополнительно заменят на дежурство 8213 бойцов Нацгвардии и 3600 полицейских.

 

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019АваковМВДполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
выборы президента 2019
Десять украинцев
"СРОЧНО, ШОК, ЖЕСТЬ". Как YouTube помог Зеленскому стать президентом
2019 в статьях "Украинской правды". Чем жила страна
Последние новости
21:13
Руководитель одного из управлений Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
20:44
Второй раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
Все новости...
Реклама: