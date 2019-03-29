Аваков: У каждого избирательного участка будут постоянно дежурить 2 полицейских и спасатель

В день выборов 135 400 сотрудников МВД и 78 000 полицейских и спасателей будут охранять волеизъявление людей на участках в Украине.

Об этом сообщил глава министерства внутренних дел Арсен Аваков в блоге УП.

"Маршруты 3246 патрульных экипажей из 11 400 полицейскими переориентированы так, чтобы они могли прибывать на вызов к избирательному участку максимально оперативно", - написал министр.

Также во всех населенных пунктах будут дежурить группы быстрого реагирования патрульной полиции, для проведения следственных действий сформировано 1127 следственно-оперативных групп, включающих 4500 полицейских.

"По всей стране будут дежурить работники взрывотехнической службы Нацполиции - 147 групп (223 специалисты) и ГСЧС - 71 группа (339 специалистов), включая кинологов и четвероногих помощников, и 107 радиохимических расчетов (325 человек)", - отмечает Аваков.

Кроме того, 10 600 спасателей ГСЧС обеспечат дежурство 5084 пожарных и аварийно-спасательных групп. На пожарных постах будут дежурить 28 800 работников.

Безопасность в пунктах пропуска будут дополнительно обеспечивать 169 групп Госпогранслужбы - 1700 пограничников. Еще 1,3 тысячи пограничников дополнительно привлекают для усиленного патрулирования приграничных районов.

В день выборов будут работать 1,9 тысячи работников Государственной миграционной службы по всей стране.

Также в режим оперативного дежурства переводятся КОРД, ТОР и Авиационная служба безопасности МВД. В резерв дополнительно заменят на дежурство 8213 бойцов Нацгвардии и 3600 полицейских.