Возле Киева горит предприятие по изготовлению армейского обмундирования

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Пятница, 29 марта 2019, 23:30

В Ворзеле вспыхнул пожар в здании частного предприятия по изготовлению армейского обмундирования, жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"29 марта в 20:05 в пгт Ворзель по ул. Курортная, 15а, в здании частного предприятия по изготовлению армейского обмундирования возник пожар на площади 1 тыс. 500 м кв", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 35 человек о/с и 7 единиц техники ГСЧС.

Украинская правда

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Темы: пожар Киевская область


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