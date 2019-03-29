Возле Киева горит предприятие по изготовлению армейского обмундирования
2887 просмотров
Пятница, 29 марта 2019, 23:30
В Ворзеле вспыхнул пожар в здании частного предприятия по изготовлению армейского обмундирования, жертв и пострадавших нет.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"29 марта в 20:05 в пгт Ворзель по ул. Курортная, 15а, в здании частного предприятия по изготовлению армейского обмундирования возник пожар на площади 1 тыс. 500 м кв", - говорится в сообщении.
К тушению привлечены 35 человек о/с и 7 единиц техники ГСЧС.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua