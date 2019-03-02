США лишат виз 49 соратников Мадуро и членов их семей

Соединенные Штаты лишат американских виз 49 представителей режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро и членов их семей, включая ряд крупных чинов армии и госбезопасности.

Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил спецпосланник администрации Трампа в вопросах Венесуэлы Эллиот Абрамс.

"Я не могу предсказать точно, когда режим Мадуро падет и он покинет Венесуэлу. Совсем не удивлюсь, если за три дня до этого наши оппоненты будут настаивать, что политика администрации провалилась", - отметил Абрамс.

Он подчеркнул, что Госдеп США "будут продолжать принимать необходимые меры против Мадуро, коррумпированных чиновников и нарушителей прав человека, а также насильников, которые его поддерживают".

Напомним: