США лишат виз 49 соратников Мадуро и членов их семей
Соединенные Штаты лишат американских виз 49 представителей режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро и членов их семей, включая ряд крупных чинов армии и госбезопасности.
Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил спецпосланник администрации Трампа в вопросах Венесуэлы Эллиот Абрамс.
"Я не могу предсказать точно, когда режим Мадуро падет и он покинет Венесуэлу. Совсем не удивлюсь, если за три дня до этого наши оппоненты будут настаивать, что политика администрации провалилась", - отметил Абрамс.
Он подчеркнул, что Госдеп США "будут продолжать принимать необходимые меры против Мадуро, коррумпированных чиновников и нарушителей прав человека, а также насильников, которые его поддерживают".
Напомним:
- Ранее Минфин США ввел санкции в отношении руководителей Национальной гвардии и полиции Венесуэлы за блокирование доставки гуманитарной помощи в страну.
- Под санкции попали глава Нацгвардии Венесуэлы Ричард Варгас, директор Нацполиции Кристиан Самбрано и 4 руководителя силовых структур регионов, которые граничат с Колумбией и Бразилией.
- Решение Минфина замораживает счета и активы указанных лиц на территории США. Санкции запрещают гражданам США заключать с ними какие-либо сделки.
- 28 января США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы с целью заблокировать получение доходов от продаж нефти администрацией президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Условием продолжения работы компаний является перечисление средств на счета, заблокированные для режима Мадуро.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua