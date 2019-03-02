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США лишат виз 49 соратников Мадуро и членов их семей

Суббота, 2 марта 2019, 23:27

Соединенные Штаты лишат американских виз 49 представителей режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро и членов их семей, включая ряд крупных чинов армии и госбезопасности.

Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил спецпосланник администрации Трампа в вопросах Венесуэлы Эллиот Абрамс.

"Я не могу предсказать точно, когда режим Мадуро падет и он покинет Венесуэлу. Совсем не удивлюсь, если за три дня до этого наши оппоненты будут настаивать, что политика администрации провалилась", - отметил Абрамс.

Он подчеркнул, что Госдеп США "будут продолжать принимать необходимые меры против Мадуро, коррумпированных чиновников и нарушителей прав человека, а также насильников, которые его поддерживают".

Напомним:

  • Ранее Минфин США ввел санкции в отношении руководителей Национальной гвардии и полиции Венесуэлы за блокирование доставки гуманитарной помощи в страну.
  • Под санкции попали глава Нацгвардии Венесуэлы Ричард Варгас, директор Нацполиции Кристиан Самбрано и 4 руководителя силовых структур регионов, которые граничат с Колумбией и Бразилией.
  • Решение Минфина замораживает счета и активы указанных лиц на территории США. Санкции запрещают гражданам США заключать с ними какие-либо сделки.
  • 28 января США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы с целью заблокировать получение доходов от продаж нефти администрацией президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Условием продолжения работы компаний является перечисление средств на счета, заблокированные для режима Мадуро.

Темы: СШАВенесуэла
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