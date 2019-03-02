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США ввели санкции против венесуэльских силовиков

Суббота, 2 марта 2019, 01:23

Минфин США ввел санкции в отношении руководителей Национальной гвардии и полиции Венесуэлы за блокирование доставки гуманитарной помощи в страну.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Под санкции попали глава Нацгвардии Венесуэлы Ричард Варгас, директор Нацполиции Кристиан Самбрано и 4 руководителя силовых структур регионов, которые граничат с Колумбией и Бразилией.

Решение минфина замораживает счета и активы указанных лиц на территории США. Санкции запрещают гражданам США заключать с ними какие-либо сделки.

В министерстве напомнили, что в день, когда силовики блокировали проезд в страну грузовиков с гумпомощью, в результате насильственных действий режима Мадуро погибли по меньшей мере пять человек и получили ранения 285 человек.

Напомним:

  • Правительство Венесуэлы распорядилось закрыть границу с Колумбией и Бразилией, чтобы не допустить поставок гуманитарной помощи.
  • На границах вспыхнули столкновения, в субботу в результате применения оружия силовиками правительства Мадуро. Сообщалось о гибели четырех человек.
  • Европейский союз призвал режим Николаса Мадуро допустить гуманитарную помощь на территорию Венесуэлы.
  • 28 января США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы с целью заблокировать получение доходов от продаж нефти администрацией президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
  • Условием продолжения работы компаний является перечисление средств на счета, заблокированные для режима Мадуро.
  • После этого Компания PDVSA разослала своим клиентам сообщение о том, что выручка от продаж должна начисляться на счет, который она открыла в российском "Газпромбанке".
  • В январе несколько стран во главе с Соединенными Штатами признали временным президентом страны Хуана Гуайдо, президента Национального собрания Венесуэлы.
  • В ответ Мадуро, которого США объявили нелегитимным, заявил, что разрывает дипломатические отношения с Соединенными Штатами, и приказал американским дипломатам покинуть страну в течение 72 часов. Он также приказал венесуэльским дипломатам покинуть США.
  • Позже министерство иностранных дел Венесуэлы опубликовало заявление о прекращении этих выдворений и предложило провести переговоры с США.
  • Европейский парламент признал Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы в соответствии с Конституцией страны.
  • ЕС призвал как можно скорее провести досрочные выборы в Венесуэле, в противном случае пообещал признать лидера оппозиции в качестве руководителя страны.
  • Мадуро категорически отклонил призыв европейских стран назначить досрочные выборы президента, после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны.
  • Мадуро заявил, что не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война.

Темы: Венесуэла
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