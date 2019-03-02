США ввели санкции против венесуэльских силовиков

Минфин США ввел санкции в отношении руководителей Национальной гвардии и полиции Венесуэлы за блокирование доставки гуманитарной помощи в страну.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Под санкции попали глава Нацгвардии Венесуэлы Ричард Варгас, директор Нацполиции Кристиан Самбрано и 4 руководителя силовых структур регионов, которые граничат с Колумбией и Бразилией.

Решение минфина замораживает счета и активы указанных лиц на территории США. Санкции запрещают гражданам США заключать с ними какие-либо сделки.

В министерстве напомнили, что в день, когда силовики блокировали проезд в страну грузовиков с гумпомощью, в результате насильственных действий режима Мадуро погибли по меньшей мере пять человек и получили ранения 285 человек.

Напомним: