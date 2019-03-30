"Нас обманули": Царев жалуется, что оккупационные власти Крыма забрали у него санатории

Подконтрольные России крымские власти решили продать имущество двух алуштинских пансионатов – "Днепр" и "ХИИТовец", которые в 2015 году были отданы в аренду бывшему нардепу от Партии регионов Олегу Цареву.

Об этом пишет Крым.Реалии.

Вопрос продажи имущества пансионатов "Днепр" и "ХИИТовец" инициировал перед российским парламентом Крыма российский глава Крыма Сергей Аксенов.

Как ранее сообщали Крым.Реалии, эти пансионаты с 2015 года находились в аренде у ООО "Сельбилляр" – фирмы, принадлежащей супруге и матери экс-нардепа украинского парламента, одного из лидеров "Новороссии" Олега Царева.

После того, как Царев поддержал группировки "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе и стал фигурантом уголовного дела в Украине, он с семьей переехал в Крым. Царевы живут в Ялте, в 2015 году они заявили о себе как об инвесторах, получив в аренду шесть санаториев в Ялте, Алуште и Евпатории.

В 2015 году фирмы Царева и его семьи взяли на себя обязательства по реконструкции и развитию сразу шести крымских санаториев: алуштинских "Днепра" и "ХИИТовца", детского пульмонологического санатория "Ай-Тодор" в Ялте, алуштинского "Ветерана", а также евпаторийских санаториев "Юбилейный" и "Радуга".

Все эти проекты были одобрены" Советом по улучшению инвестиционного климата при крымском правительстве" и внесены в "Реестр инвестпроектов Крыма". Каждый этот инвестпроект тянул на сотни миллионов рублей. О том, что они будут долгосрочными, говорили сроки их реализации.

Минимальный предполагал окончание реконструкции в 2040 году. А пансионаты "Днепр" и "ХИИТовец" фирмы Царева, например, планировали реконструировать до 2064 года.

Сообщение о планируемой продаже имущества этих пансионатов дало основания предполагать, что эта сделка готовится для фирм Царева, на что, как он предполагал, он имел приоритетное право.

Сам Царев заявил, что такие договоренности между ним и российскими властями Крыма действительно были. Но в итоге что-то пошло не так.

"Наши компании подписали инвестсоглашения по шести объектам (санаториям – КР) в Крыму, вложили деньги, провели работы, занимались серьезно этими объектами. Но Совет министров в одностороннем порядке разорвал эти договора. Мы подали в суд, написали в прокуратуру, но это ничем не закончилось. Все суды мы проиграли. Поэтому никакого отношения к этим объектам мы сейчас не имеем", – заявил Царев Крым.Реалии.

По его словам, согласно договоренностям с крымскими властями, фирмы его семьи должны были развивать арендованные санатории и успели вложить в них более 10 миллионов рублей.

"Получается, что нас обманули. Всех своих друзей и знакомых я теперь отговариваю от участия в инвестпроектах по Крыму. Потому что правительство Крыма подписывает такие инвестдоговора, которые суды затем расценивает как договор о намерениях. А то, что ты по нему тратишь деньги, никого не волнует. Что-то вдруг кому-то перехотелось, и все разрывается", – жалуется Царев.

Царев утверждает, что намерен продолжать борьбу за крымские санатории в судах. Он готовится подать повторные иски с другими требованиями.

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