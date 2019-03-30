Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Венгрия хочет получить азербайджанский газ с 2021 года: yкраинский транзит под угрозой

Суббота, 30 марта 2019, 09:33
Венгрия хочет получить азербайджанский газ с 2021 года: yкраинский транзит под угрозой

Будапешт надеется, что поставки азербайджанского газа в Венгрию могут стать возможными с 2021 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу правительства Венгрии.

Соглашение о создании энергетической рабочей группы для подготовки поставок согласовали министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто и его азербайджанский коллега Парвиз Шахбазов в Баку 29 марта.

"Венгрия заинтересована в том, чтобы с 2021 года приобщиться к увеличенной добыче природного газа в Азербайджане, и поставкам газа, предназначенных для Европы. Это чрезвычайно важно для Венгрии, так как диверсификация маршрутов поставок газа на повестке дня уже длительное время, но из-за различных геологических и региональных причин этого не могло быть реализовано", - заявил Сийярто.

Сейчас существует реальный шанс того, что произойдет с Азербайджаном с 2021 года, и это значительно улучшит обеспечение природным газом Венгрии", - сказал Сийярто.

Министр обратил внимание на то, что "конфликт между Россией и Украиной имеет очень серьезное влияние на Центральноевропейский регион, поскольку соглашение, которое обеспечило бы постоянные поставки природного газа в Центральную Европу из России через Украину с начала следующего года, еще не заключено".

"Это является особенно серьезным вызовом для Венгрии ввиду того, что более половины импорта российского газа в Венгрию поступает через Украину", - пояснил он.

Сийярто ранее заявил, что договорился о поставках через Австрию дополнительного российского газа на 2020 год в случае, если до конца этого года не будет достигнуто договоренности о транзите газа между Москвой и Киевом.

Украина предлагает Венгрии свои ПХГ на случай остановки транзита РФ.

Министр обратил внимание на то, что Азербайджан ежегодно экспортирует 16 млрд куб. м. природного газа в Турцию и регион Юго-Восточной Европы, но в кавказской стране открыли три новые газовые месторождения, каждое из которых имеет мощность более 500 млрд куб. метров. Началась подготовка к увеличению мощности газопровода в с 16 млрд кубометров в год до 31 млрд. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: газРосcияВенгрия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
газ
В Германии суд остановил принятие закона, который должен был покончить с газовым и нефтяным отоплением
Регулятор открыл доступ к новому маршруту для импорта газа в Украину
Австрия призвала отечественных поставщиков ускорить отказ от газа РФ
Последние новости
21:13
Руководитель одного из управлений Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
20:44
Второй раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
Все новости...
Реклама: