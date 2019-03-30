В военкомате на Хмельнитчине выявили взяточника: взял 15 тысяч за непризыв

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Суббота, 30 марта 2019, 11:29

Заместитель Новоушицкого районного военного комиссара задержан по факту вымогательства и получения взятки от призывника.

Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Следователи теруправления ГБР в Хмельницком при оперативном сопровождения управления СБУ в Хмельницкой области разоблачили факт вымогательства и получения средств заместителем военкомата. По предварительной информации, заместитель военного комиссара получил 15 тыс. гривен за предоставление отсрочки и непризыв на срочную военную службу", - сообщили в ГБР.

 
 
фото - пресс-служба ГБР

Чиновник задержан в порядке ст.208 УПК, неправомерная выгода обнаружена и изъята. 

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК) и в превышении военным служебным лицом власти или служебных полномочий, совершенном в условиях особого периода (ч.4 ст. 426-1 УК).

Украинская правда

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Темы: ГБР взятка армия Херсонская область


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