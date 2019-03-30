В военкомате на Хмельнитчине выявили взяточника: взял 15 тысяч за непризыв

Заместитель Новоушицкого районного военного комиссара задержан по факту вымогательства и получения взятки от призывника.

Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Следователи теруправления ГБР в Хмельницком при оперативном сопровождения управления СБУ в Хмельницкой области разоблачили факт вымогательства и получения средств заместителем военкомата. По предварительной информации, заместитель военного комиссара получил 15 тыс. гривен за предоставление отсрочки и непризыв на срочную военную службу", - сообщили в ГБР.

фото - пресс-служба ГБР

Чиновник задержан в порядке ст.208 УПК, неправомерная выгода обнаружена и изъята.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК) и в превышении военным служебным лицом власти или служебных полномочий, совершенном в условиях особого периода (ч.4 ст. 426-1 УК).