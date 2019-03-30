"День тишины": полиция получила уже более 150 жалоб

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Суббота, 30 марта 2019, 16:16

В "день тишины", 30 марта, в полицию уже поступило 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства.

Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой, говорится на сайте МВД.

По его словам, 79 фактов связаны с незаконной агитацией, 8 - с подкупом избирателей, 2 факта - хулиганство, один - угроза физической расправой и "69 других фактов".

"Все подразделения МВД продолжают работать в усиленном режиме. Под охраной Национальной полиции находится 29 866 комиссий. Для безопасности и порядка непосредственно на избирательных участках привлечено более 39 тысяч полицейских, а на окружных избирательных комиссиях - 518 правоохранителей", - сказал Яровой.

Он отметил, что оперативники МВД проверяют как сообщения, поступающие на линию 102, так и те, которые аналитики штаба обнаруживают в открытых источниках: СМИ, социальных сетях и тому подобное.

Яровой добавил, что всего с начала избирательного процесса Национальная полиция зарегистрировала 4891 сообщение, связанное с нарушением избирательного законодательства.

"По этим фактам начато 250 уголовных производств и составлено 655 административных протоколов", - сказал он.

Напомним:

  • 31 марта состоится первый тур выборов президента, участие в нем примут 39 кандидатов. 

Украинская правда

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Темы: МВД выборы президента 2019


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