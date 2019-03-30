В Донецкой области от обстрела боевиков пострадал гражданский

В пятницу в результате обстрела боевиков получил ранения житель с. Верхнеторецкого Донецкой области.

Об этом сообщает в субботу полиция Донецкой области.

Отмечается, что 30-летний мужчина получил осколочные ранения в собственном дворе.

"Обстрел произошел вчера около 18.00. Один из снарядов взорвался на улице Октябрьской прямо перед воротами частного домовладения, а его хозяин в это время находился во дворе. Первую помощь раненому оказали военные медики и направили его в больницу Торецка", - говорится в сообщении.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч.2 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Позже украинская сторона СЦКК сообщила, что житель Верхнеторецкого получил осколочные ранения лица и внутренних органов.

"Первую помощь он получил от военнослужащих Вооруженных Сил Украины, после чего был доставлен в больницу населенного пункта Торецк, где было проведено оперативное лечение. По состоянию на 30 марта 2019 года состояние здоровья мужчины - средней тяжести", - говорится в сообщении.