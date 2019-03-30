В Донецкой области от обстрела боевиков пострадал гражданский
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Суббота, 30 марта 2019, 16:56
В пятницу в результате обстрела боевиков получил ранения житель с. Верхнеторецкого Донецкой области.
Об этом сообщает в субботу полиция Донецкой области.
Отмечается, что 30-летний мужчина получил осколочные ранения в собственном дворе.
"Обстрел произошел вчера около 18.00. Один из снарядов взорвался на улице Октябрьской прямо перед воротами частного домовладения, а его хозяин в это время находился во дворе. Первую помощь раненому оказали военные медики и направили его в больницу Торецка", - говорится в сообщении.
По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч.2 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
Украинская правда
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