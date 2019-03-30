СБУ задержала гражданина Грузии, который переписывался с разоблаченным агентом РФ

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Суббота, 30 марта 2019, 17:19

Служба безопасности Украины задержала гражданина Грузии Вано Надирадзе, который находился в розыске и вел переписку с агентом российских спецслужб Николаем Дульским.

Об этом 30 марта сообщили в пресс-центре СБУ.

"Служба безопасности установила место, где от правоохранителей скрывался гражданин Грузии, объявленный в розыск органами Нацполиции Украины, который попал в Украину с территории Молдовы незаконно", - сообщили в СБУ.

Спецоперация была проведена в субботу.

"У задержанного "патриота Украины" Надирадзе на телефоне обнаружили переписку с неоднократно разоблаченным СБУ агентом российских спецслужб Дульским", - добавили в Службе безопасности.

По данным СБУ, в переписке Дульский "координирует с задержанным деятельность и обсуждает возможное развитие политической ситуации в Украине".

Напомним,

  • Ранее в СБУ заявили о прекращении деятельности "управляемого из России экстремистского объединения", целью которого была дестабилизация ситуации в Украине во время выборов.
  • По данным Службы безопасности, в деятельности объединения фигурировал "известный агент российских спецслужб Николай Дульский".
  • Также в СБУ заявляли, что предотвратили срыв избирательного процесса управляемым из Москвы проектом "Белые балаклавы", задержав руководителя этого проекта Евгения Моринца. Действия для срыва выборов координировались Николаем Дульским - гражданином Украины, который скрывается в России.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 СБУ Росcия


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