СБУ задержала гражданина Грузии, который переписывался с разоблаченным агентом РФ

Служба безопасности Украины задержала гражданина Грузии Вано Надирадзе, который находился в розыске и вел переписку с агентом российских спецслужб Николаем Дульским.

Об этом 30 марта сообщили в пресс-центре СБУ.

"Служба безопасности установила место, где от правоохранителей скрывался гражданин Грузии, объявленный в розыск органами Нацполиции Украины, который попал в Украину с территории Молдовы незаконно", - сообщили в СБУ.

Спецоперация была проведена в субботу.

"У задержанного "патриота Украины" Надирадзе на телефоне обнаружили переписку с неоднократно разоблаченным СБУ агентом российских спецслужб Дульским", - добавили в Службе безопасности.

По данным СБУ, в переписке Дульский "координирует с задержанным деятельность и обсуждает возможное развитие политической ситуации в Украине".

фото - пресс-центр СБУ

Напомним,