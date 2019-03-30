СБУ задержала гражданина Грузии, который переписывался с разоблаченным агентом РФ
Служба безопасности Украины задержала гражданина Грузии Вано Надирадзе, который находился в розыске и вел переписку с агентом российских спецслужб Николаем Дульским.
Об этом 30 марта сообщили в пресс-центре СБУ.
"Служба безопасности установила место, где от правоохранителей скрывался гражданин Грузии, объявленный в розыск органами Нацполиции Украины, который попал в Украину с территории Молдовы незаконно", - сообщили в СБУ.
Спецоперация была проведена в субботу.
"У задержанного "патриота Украины" Надирадзе на телефоне обнаружили переписку с неоднократно разоблаченным СБУ агентом российских спецслужб Дульским", - добавили в Службе безопасности.
По данным СБУ, в переписке Дульский "координирует с задержанным деятельность и обсуждает возможное развитие политической ситуации в Украине".
Напомним,
- Ранее в СБУ заявили о прекращении деятельности "управляемого из России экстремистского объединения", целью которого была дестабилизация ситуации в Украине во время выборов.
- По данным Службы безопасности, в деятельности объединения фигурировал "известный агент российских спецслужб Николай Дульский".
- Также в СБУ заявляли, что предотвратили срыв избирательного процесса управляемым из Москвы проектом "Белые балаклавы", задержав руководителя этого проекта Евгения Моринца. Действия для срыва выборов координировались Николаем Дульским - гражданином Украины, который скрывается в России.
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