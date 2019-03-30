В Одессе "евробляха" сбила нацгвардейцев, есть погибший и раненые

В Одессе автомобиль на еврономерах сбил трех работников Нацгвардии - один из них погиб, двое попали в больницу.

Об этом сообщил в субботу руководитель Нацполиции Сергей Князев.

Одеса.«Опель» на євробляхах декілька хвилин тому збиває трьох гвардійців, які напередодні виборів заступили на патрулювання. Один нацгвардієць загинув на місці, двоє —госпіталізовані. В «Опелі» троє травмованих. Водія затримано. Співчуття родині загиблого. Одужання постраждалим. pic.twitter.com/VEqscQShT7 — Сергій Князєв (@knyazevsergii) 30 березня 2019 р.

"Одесса. "Опель" на евробляхах несколько минут назад сбивает трех гвардейцев, которые накануне выборов заступили на патрулирование. Один нацгвардеец погиб на месте, двое -госпитализированы", - написал он в Twitter.

По словам Князева, в "Опеле" трое травмированных, водитель задержан.

Как сообщила позже полиция Одесской области, около семнадцати часов на углу улицы Кишиневская и проспекта Добровольского столкнулись автомобили "Опель Омега" и "Мерседес".

"По предварительной информации, на месте ДТП погиб военнослужащий, который нес службу по охране общественного порядка на территории Суворовского района. Пять человек, из которых двое нацгвардейцев и трое гражданских, травмированы. Все они госпитализированы", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.