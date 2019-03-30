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В Одессе "евробляха" сбила нацгвардейцев, есть погибший и раненые

Суббота, 30 марта 2019, 17:31
В Одессе евробляха сбила нацгвардейцев, есть погибший и раненые

В Одессе автомобиль на еврономерах сбил трех работников Нацгвардии - один из них погиб, двое попали в больницу.

Об этом сообщил в субботу руководитель Нацполиции Сергей Князев.

"Одесса. "Опель" на евробляхах несколько минут назад сбивает трех гвардейцев, которые накануне выборов заступили на патрулирование. Один нацгвардеец погиб на месте, двое -госпитализированы", - написал он в Twitter.

По словам Князева, в "Опеле" трое травмированных, водитель задержан.

Как сообщила позже полиция Одесской области, около семнадцати часов на углу улицы Кишиневская и проспекта Добровольского столкнулись автомобили "Опель Омега" и "Мерседес".

 

"По предварительной информации, на месте ДТП погиб военнослужащий, который нес службу по охране общественного порядка на территории Суворовского района. Пять человек, из которых двое нацгвардейцев и трое гражданских, травмированы. Все они госпитализированы", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда

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Темы: Одессаполиция
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