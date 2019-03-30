Под Нежином горит свалка
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Суббота, 30 марта 2019, 19:39
Вблизи Нежина Черниговской области в субботу произошел пожар на полигоне бытовых отходов КП "Производственное управление коммунального хозяйства".
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в ГСЧС в 16:18 субботы.
Пожар возник отдельными очагами на площади около 7 га (общая площадь 15 га).
В 17:10 пожар на площади 7 га локализован.
Украинская правда
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