Под Нежином горит свалка

Вблизи Нежина Черниговской области в субботу произошел пожар на полигоне бытовых отходов КП "Производственное управление коммунального хозяйства".

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в ГСЧС в 16:18 субботы.

Пожар возник отдельными очагами на площади около 7 га (общая площадь 15 га).

В 17:10 пожар на площади 7 га локализован.