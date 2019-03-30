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Ночной экспресс "Киев-Мариуполь" отправился в первый рейс

Суббота, 30 марта 2019, 20:55

АО "Укрзализныця" запустила в первый рейс новый поезд категории "ночной экспресс" №9/10 Киев-Мариуполь.

 

Как сообщает Укринформ, поезд отправился в 19.03 с первой платформы Центрального железнодорожного вокзала в столице.

 

В мероприятии приняли участие министр инфраструктуры Владимир Омелян, председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов и мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

 

Емельян в эфире телеканала "Прямой" заявил, что поезд отправляется в первый рейс заполненным на 100%, а продолжительность рейса - менее 15 часов.

Ночной экспресс Киев-Мариуполь будет курсировать через день, начиная с 30 марта.

 

Он будет отправляться из столицы в 19:03, прибывать в Мариуполь - в 09:47. Из Мариуполя отправление в 16:30, прибытие в Киев - в 07:14.

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Темы: УкрзализныцяМариуполь
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