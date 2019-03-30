В Харькове неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия, 1 пострадавший

В субботу в центре Харькова неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия, в результате инцидента один человек получил травму живота.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Инцидент произошел в 17:57 на улице Сумской.

"По предварительным данным, между мужчинами возникла ссора, в ходе которой один из них применил устройство для отстрела резиновыми пулями", - заявили в полиции.

Отмечается, что травму живота получил 35-летний житель города Купянск Харьковской области, он был госпитализирован в Областную клиническую больницу. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

"Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. На поиски злоумышленника ориентированы наряды полиции", - говорится в сообщении.