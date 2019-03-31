Умер глава украинской общины Венгрии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о том, что ушел из жизни председатель украинской общины Венгрии Юрий Кравченко.

Об этом он написал в Twitter в субботу вечером, 30 марта.

"Внезапно ушел из жизни председатель украинской общины Венгрии Юрий Кравченко. Это большая потеря для всех украинцев. Скорбим и молимся с семьей и всем миром. Вечная память!" - заявил глава МИД.

Раптово пішов з життя голова української громади Угорщини Юрій Кравченко. Це велика втрата для всього українства.

Сумуємо і молимося з родиною і усією громадою. Вічна пам'ять! Isten nyugosztalja! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 березня 2019 р.

Кравченко был президентом Государственного самоуправления украинцев Венгрии, как отмечается на сайте организации.