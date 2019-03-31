Умер глава украинской общины Венгрии

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Воскресенье, 31 марта 2019, 05:11

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о том, что ушел из жизни председатель украинской общины Венгрии Юрий Кравченко.

Об этом он написал в Twitter в субботу вечером, 30 марта.

"Внезапно ушел из жизни председатель украинской общины Венгрии Юрий Кравченко. Это большая потеря для всех украинцев. Скорбим и молимся с семьей и всем миром. Вечная память!" - заявил глава МИД.

Кравченко был президентом Государственного самоуправления украинцев Венгрии, как отмечается на сайте организации.

Украинская правда

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Темы: Венгрия Климкин


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