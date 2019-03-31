ОПОРА: Наблюдателей не пустили на заседание УИК, первые нарушения

На Волыни в с. Новостав Гороховского района наблюдателя ОПОРЫ не допустили на утреннее заседание участковой избирательной комиссии на участке №070091.

Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе ОПОРЫ.

"Наблюдатель прибыл на участок, чтобы присутствовать на заседании, однако его не пустили. Председатель комиссии сообщила, что всех запустят в 8:00 утра. На место инцидента вызвали полицию, наблюдатель подаст соответствующее заявление", - отметили в организации.

Также в ОПОРЕ сообщили об аналогичной ситуации на Ровенщине, где наблюдателя не пустили на заседание УИК на участке №560530 (с.Остриев Млинивского района).

"Председатель комиссии сказала, что "согласно законодательству не имели права пускать". На УИК наблюдатель прибыл в 7:20 утра, дверь на участок была закрыта. По требованию наблюдателя допустить его на заседание полицейский вышел и сказал, что к нему выйдет председатель УИК. Несмотря на повторные обращения до начала голосования (8:00) наблюдателя не пустили на утреннее заседание", - говорится в сообщении.

"Председатель участковой избирательной комиссии Мария Токмина пояснила, что согласно закону "О выборах" не имела права допустить после 7:15, а наблюдатель прибыл в 7:21. По ее словам, если бы она пустила наблюдателя, а заседание уже началось, ей пришлось бы писать объяснение", - отметили в ОПОРЕ.

По данным ОПОРЫ, на избирательном участке №650386 в с.Нижние Серогозы в пределах 185-го избирательного округа в Херсонской области испорчено 1293 бюллетеня: представители комиссии поставили штамп "Выбыл" напротив фамилии кандидата в президенты Александра Мороза.

Также на Волыни ОПОРА зафиксировала первые нарушения, связанные с работой участковых избирательных комиссий и скрытую агитацию, вероятно связанную с тремя кандидатами в президенты.

В частности, по состоянию на 7:30 утра 31 марта на участке №070366 в с.Доротище Ковельского района (округ №21) зафиксировали, как минимум двум лицам выписывали удостоверение на пустых проштампованных бланках от ОИК в помещении участка.

"По просьбе наблюдателя предоставить соответствующее постановление о назначении указанных лиц в комиссии отказали. Поэтому доказательств назначения именно этих лиц в состав комиссии наблюдателю не предоставили. ОПОРА видит в этом случае превышения полномочий со стороны УИК", - заявили в организации.

В "день тишины" и по состоянию на 7:00 31 марта наблюдатели обнаружили скрытую агитацию, выполненную в стилистике предыдущих агитматериалов трех кандидатов в президенты, в пределах округов №19, №20, №22 и №23.

"Это были материалы, выполненные с применением похожих шрифтов, цветовой гаммы, размещением текста на плоскости и т.д. как в агитматериалах, которые кандидаты использовали в рамках своих кампаний. На рекламных плоскостях заметили материалы с лозунгами "Выходи за рамки" и "Не потеряй еще 5 лет. 31 марта!". Билборды с последним лозунгом обнаружили пока только на территории округа №23", - сообщили в ОПОРЕ.

На ряде ситилайтов и билбордов проявляли скрытую агитацию, выполненную в стилистике еще двух кандидатов в президенты - с лозунгом "Меняй" и билборды "Думай" в указанных округах.

По состоянию на 9:00 на избирательных участках Киевской области фиксируется задержка в открытии участков, преждевременное открытие сейфа, недостаточное количество бюллетеней, несоответствие помещений УИК техническим требованиям, агитация возле помещений УИК и портреты кандидата в президенты в помещениях избирательных участков.

В Житомирской области на участке в Коростене участковая комиссия разрешила избирателям проголосовать до 8:00 - до начала избирательного процесса. Также наблюдатели ОПОРЫ фиксируют голосование избирателей без паспортов на участке в Черняховском районе.

Вместе с тем движение ЧЕСНО сообщает, что в Харькове зафиксировали скрытую агитацию в день выборов - борд со стилистикой политической рекламы Петра Порошенко.

По сообщению движения, на одном из участков в Днепропетровской области 30 марта бюллетени хранили в кастрюле, о чем сообщил депутат Криворожского горсовета Николай Колесник.